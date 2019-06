Valmuer maler øko-marker røde

Gårdejer Helle Jørgensen kan godt nyde synet ved Gl. Vindingevej uden for Nyborg. Hendes økologiske kornmarker er for tiden malet i rødt af tusindvis af valmuer. Det er smukt, men det går ud over udbyttet.

Nyborg: De bakkede marker ved Gl. Vindingevej syd for Nyborg er altid smukke. Men for tiden er de uimodståeligt smukke, fordi tusindvis af røde valmuer pibler frem mellem det økologiske korn.

Det er gårdejer Helle Jørgensen, der sammen med sin mand Jens, forpagter godset Holckenhavns landbrug, som blev lagt om til økologi for et par år siden. Og derfor er det et nyt syn at se godsets marker pyntet med rødt ukrudt.

- Det her er jo humlen i at have økologi, siger Helle Jørgensen og tilføjer:

- Man må tåle at se noget ukrudt mellem sine afgrøder, men selvfølgelig går det ud over udbyttet. Det er jo derfor, forbrugerne er nødt til at betale noget ekstra for økologiske varer. Men selvfølgelig kan vi også selv nyde synet af valmuerne, når vi kører forbi.

Det er kun et par år siden, Holckenhavns jorder blev fuldt omlagt til økologi, og Helle og Jens Jørgensen fortsætter med at udbrede økologien på deres kæmpe landbrug, der drives med udgangspunkt i Roslide Højgård ved Vindinge og omkranser Nyborg mod syd.

- For tiden har vi et par mand til at ligge på deres grædende knæ og luge nogle marker med gulerødder. Men nej, vi har ikke fortrudt, at vi gik over til økologi for flere og flere efterspørger jo de produkter, siger Helle Jørgensen.

Markerne ved Gl. Vindingevej er tilsået med vinterbyg, og Rosilde Højgård skønner, at udbyttet bliver omkring en tredjedel af, hvad det kunne have været, hvis det var konventionelt dyrket.

Interviewet afbrydes et par gange, når Helle Jørgensen skal give besked til medarbejdere om håndteringen af kartofler. Rosilde Højgård har i mange år været kendt som leverandør til restauranter og privatfolk, der nyder nye, nyopgravede kartofler.