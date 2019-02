Valgplakater skal vække interessen for Ungdomsrådet

Det er ikke altid lige let at få unge til at engagere sig i deres kommune. Derfor vil Nyborg Ungdomsråd nu lave valgplakater til de unge, der stiller op til valg i rådets bestyrelse.

Nyborg: Der skal gøres en indsats, hvis man skal have de unge til at engagere sig i kommunens politiske liv. Personer under 18 år har ikke stemmeret, så det er måske forståeligt nok. Derfor er det vigtigt for Nyborg Ungdomsråd at gøre de unge opmærksomme på, at de gennem rådet kan råbe politikkerne op.

Som noget nyt har ungdomsrådet ændret den måde, de vælger medlemmer til bestyrelsen på. I stedet for bare at møde op til en afstemning ved generalforsamlingen i marts, skal de unge nu have deres egne valgplakater.

- Vi kunne se sådan noget som valg til Seniorrådet bliver ligestillet med kommunalvalg og regionsrådsvalg, så hvorfor ikke et ungdomsrådsvalg? Vi har da ligeså meget indflydelse, som et seniorråd har. Derfor vil vi gerne lave proceduren om, for at fortælle folk, at vi her altså, og vi repræsenterer Nyborg Kommunes fremtid, siger Janni Sørensen, der er næstformand i Nyborg Ungdomsråd.

Ordningen kommer til at fungere sådan, at dem, der vil stille op til bestyrelsen i Nyborg Ungdomsråd, kan sende et billede ind med en kort tekst om deres mærkesager til det nuværende råd. Herefter sættes det sammen med en grafik, som ungdomsrådet allerede har lavet.

Der er ikke tale om valgplakater, der skal hænge på lygtepælene rundt om i kommunen. I stedet kommer de til at hænge på alle kommunens skoler, og de vil også blive delt på de sociale medier.