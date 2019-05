Valgkamp: Slutspurt på giftgrund

- Jeg vil bede kommissæren finde ud af, om ikke der kan findes penge i EU til at få ryddet op på giftgrunde, som den vi står på her, siger Christel Schaldemose.

Samtidig har regionerne for nylig placeret Lynfrost-grunden på en liste, hvor jordforurening udgør en "potentiel risiko" for overfladevand i nærheden.

De foreløbige resultater har fået Region Syddanmark til at konkludere, at "der er en massiv forurening på den tidligere tjæreværksgrund, både i jord og grundvand".

De skal bane vejen for en tilladelse til at bygge et butikscenter på stedet.

Hun satte slutspurten før søndagens valg til Europaparlamentet ind med et besøg på den meget omtalte giftgrund i Nyborg. Og en opfordring til EU's miljøkommissær til at finde penge til oprydning på giftgrunde som den ved Storebæltsvej.

Ingen penge - endnu

EU har milliarder af støttekroner til mange forskellige projekter og formål. Men ingen til oprydning på giftgrunde.

- Og det må jo mærkeligt, når der er EU-penge til golfbaner på Ærø, skibakker på Bornholm og mange andre mere eller mindre overflødige projekter i EU. Og det burde jo for eksempel være muligt at omprioritere landbrugsstøtten med henblik på at finde penge til oprydning på giftgrunde, mener Christel Schaldemose.

Det er en melding, Nyborgs utrættelige miljøforkæmper Karin di Martini tager godt imod. Hun var selv til stede på valgkamppladsen ved Storebæltsvej. Og selv om det var en politiker i valgkamp, hun mødte, er hun glad for opbakningen.

- Så længe de tager det her alvorligt og forsøger at gøre noget for at få ryddet op, er jeg helt ligeglad med partifarven på de politikere, der går ind i sagen, fastslår Karin di Martini.