Den 26. februar er udledning af drænvand fra kunststofbane på skolevej15 i Vindinge på byrådets dagsorden.

Er der en "Gretha" tilstede, der kan forklare flertallet i vores byråd, at klima og miljø og verdensmål er vigtigere end økonomien?

Verdensmål 14: "Livet i havet, bevare og sikre bæredygtig brug af verdens have og deres ressourcer".

Delmål: "Inden 2020, skal hav- og kystnære økosystemer beskyttes og forvaltes bæredygtigt for at undgå større negativ indvirkning, bl.a. ved at styrke deres modstandskraft og ved at genoprette dem for at opnå sunde og produktive have".

Kære Venstre og Dansk Folkeparti. I spiller hassard med vores hav- og kystnære økosystemer.

I spiller hassard med Vindinge Boldklubs bevilgede bane, som jo risikerer at blive stoppet, hvis for eksempel interesseorganisationer klager.

Carsten Kudsk (DF) er formand for den Grønne omstilling og burde være foregangsmand for FN's 17 verdensmål.

Vælg nu den bedste løsning fra starten, så I ikke risikere at være skyld i en forureningssag i Vindinge.