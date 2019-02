Læserdebat: Tirsdag skal byrådet beslutte om et forslag fra Venstre og DF om, at drænvand fra kunstgræsbanen i Vindinge skal kunne løbe direkte ud i Vindinge Å - et af Fyns fineste vandløb.

I SF undrer vi os over, at Venstre og DF så hårdnakket ønsker den miljømæssigt ringeste løsning for afledning af drænvand fra kunstgræsbanen.

Det bortforklares blandt andet ved, at man fortynder drænvandet med regnvand fra et beboelsesområde, og dermed vil koncentrationen af skadelige stoffer fortyndes.

I regeringens nye plastikhandlingsplan - plastik uden spild, fra 2018 - fremgår såvel en reduktion af mikroplastudledning fra kunstgræsbaner som et ønske om at nye typer granulater undersøges, blandt andre kork og kokusfibre.

Plastikhandleplanen understøtter de samme syv FN verdensmål, som kommunens Udvalg for Grøn Omstilling arbejder med.

I det lys forstår vi i SF ikke, at Venstre og DF vælger gummigranulat fra gamle bildæk og direkte udledning af drænvand til vandløbet.

Hvorfor ikke rense drænvandet på rensningsanlæg og hvorfor ikke afprøve nye materialer som granulat? Nye fjerdegenerations kunstgræsbaner er på vej, hvor der slet ikke skal bruges granulat - hvorfor ikke undersøge det? Gamle bildæk bør miljømæssigt oparbejdes til genanvendelse på industrielt anlæg, som det nye anlæg der kommer på Nyborg Havn, og ikke spredes i naturen.

I SF syntes vi ikke, det giver mening at indsamle plast og gummi med den ene hånd blot for at sprede det igen i naturen med den anden.

Vi er i SF reelt bekymret for Venstres og DF's miljøprofil og deres reelle tilgang til FN's verdensmål og lysten til en grøn omstilling.