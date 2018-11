Unge kom op at tottes til fest: Shotsflaske på runde endte i tumult

- Vi sagde meget klart, at han skulle give den videre. Han ville ikke, og stemningen blev ophidset, lød det fra forurettede i retssalen, der tilføjer, at han forsøgte at dæmme stemning, og sagde til drengene, der stod der, at der ikke skulle være slåskamp.

Væltet og sparket

Men det blev der på sin vis alligevel. For ifølge forurettede og to af vidnerne i retten, ville den 17-årige tiltalte ikke give slip på flasken.

Derefter skal han have nikket forurettede en skalle, så han røg i jorden. De andre folk omkring blev vrede, hvorefter tiltalte løb væk og ind i noget buskads. Tiltalte nægtede sig skyldig i at have slået forurettede og sagde i sin forklaring, at der var tale om et uheld, hvor de to har ramt hinanden i kampen om at få fat i shotsflasken.

Forurettede fortalte, han fik et hævet og blåt øje, som følge af slaget, men det var ikke alt, der hændte ham den aften.

For kort efter han var kommet på benen, og gik et par meter tilbage mod forsamlingshuset, var der en der snakkede til ham inde fra buskadset.

- Så sagde han: Kom herind, hvortil jeg svarede: Kan jeg stole på dig?, fortalte forurettede.

Han gik derind i troen om, at det var sikkert. Han blev eftersigende væltet i jorden, sparket og slået på af flere personer. Han genkendte den ene, som var en af de i alt fem tiltalte i sagen.