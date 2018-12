Undgik shitstorm: Ville ikke snakke om slottet

Anja Kongsdal har ikke været med til at drøfte Nyborg Slot i Det Særlige Bygningssyn. Hun gik ud, når sagen var på dagsordenen, og det viste sig at være klogt...

Nyborg: For nogle måneder siden fik Køberhavnerpressen, blandt andet Weekendavisen og Radio 24/7 øjnene op for historien om, at Nyborg Slot skulle udbygges med en ny, moderne fløj, ringmur og tårn opført lige oven på ruinerne af den gamle kongeborg.

En af vinklerne var/er det indspiste miljø af arkitekter, musuemsdirektører og så videre, der traf beslutningen om udbygningen, og ikke mindst det faktum, at formanden for kulturministerens rådgivende udvalg i fredningssager, Det Særlige Bygningssyn, arkitekt og professor Lars Juel Thiis også var manden bag vinderforslaget til det ny Nyborg Slot.

Da journalisterne begyndte at grave i sagen, viste det sig, at også Morgens A. Morgen arkitekt og professer i kulturarv, var med i konsortiet bag vinderforslaget i Nyborg. Og medlem af Det Særlige Bygningssyn.

- Og på et tidspunkt fandt journalisterne vist ud af, at jeg også sad i Det Særlige Bygningssyn, og at jeg samtidig var medlem af byrådet i Nyborg, siger Anja Kongsdal. Og de begyndte at ringe til mig også - ja de var faktisk efter mig i en lang periode.

Men her slap Anja Kongsdal for en tur i mediemøllen, for hun havde truffet en beslutning:

- Jeg har ikke økonomisk interesse i Nyborg Slot og er derfor ikke inhabil. Men jeg har selv valgt at gå ud, hver gang Nyborg Slot har været på dagsordenen, for jeg ville være sikker på, at der ikke var nogen, der kunne stille spørgsmål ved det, jeg gjorde, siger Anja Kongsdal.

I øvrigt har også Lars Juel Thiis og Morgens A. Morgen erklæret sig inhabile, når slottet har været på dagsordenen i Det Særlige Bygningssyn, for de har jo indlysende økonomisk interesse, i at projektet bliver gennemført.

Det Særlig Bygningssyn har diskuteret det omstridte slotsprojekt i Nyborg i flere gange og har held til at påvirke blandt andet materialevalget på den nye nordfløj og udformningen af ringmuren. Udvalget har også været med til at sætte spørgsmål ved adgangen fra den nye fløj til kongefløjens øverste stokværk. Det er blandt andet den detalje, der nu har forsinket godkendelsen af slotsprojektet i flere måneder.