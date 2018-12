Nyborg Kommunes folkeskoler klarer sig godt. Vi kan med stolthed sige, at vi har skoler af høj kvalitet - og at det gælder både de store og de små folkeskoler i kommunen. Aktuelt har vi to folkeskoler i henholdsvis Aunslev og Frørup, som er noget mindre end de andre folkeskoler i kommunen. Betyder det, at skolerne er i fare for at lukke?

Nej, snarere tværtimod. For os handler det ikke om at have store folkeskoler, men om at have gode folkeskoler. Ensretning er ikke et mål for os. Vi ser derimod forskellighed som en styrke, fordi det giver mulighed for at vælge en folkeskole, som passer til netop jeres barn. Derfor er vi også enige om at investere i de små skoler, ikke bare i tidssvarende legepladser, som vi aktuelt har gjort i Aunslev, men også i hele tiden at styrke undervisningen og de faglige rammer om børnenes læring og trivsel.

Med væsentlig færre elever i klasserne i Aunslev og Frørup kan skolerne tilrettelægge undervisningen på nye måder. For eksempel med samlæsning mellem flere klasser, så alle elever på tværs af klassetrin bliver udfordret på netop deres faglige niveau. Dermed får alle børn mulighed for at udvikle sig.

For nogle børn vil det desuden være mere trygt med en mindre og mere overskuelig skole i de første år af barnets skoleliv. Og endelig giver det tætte samarbejde mellem skoledistrikternes store og små skoler faglig kvalitet også på sigt en tryg overgang, når børnene skal skifte skole efter 6. klasse.

Der er med andre ord mange fordele ved at have både små og store folkeskoler i en kommune som vores. Som politikere er vi optaget af sammen med skoleledelserne og skolebestyrelserne hele tiden at sikre, at alle folkeskolerne i kommunen udvikler sig i takt med tiden. Uanset hvilken folkeskole I vælger, kan I forvente, at skolen er optaget af give dit barn de bedste forudsætninger for både socialt og fagligt en dag at kunne stå på egne ben.

Hvilken skole I vælger, er naturligvis op til jer som forældre, men vi håber, at I ligesom os vil bakke op om jeres lokale folkeskole, både de små og de store.