Underskrifter mod butiksplaner fik ingen effekt

På kort tid har borgere i Nyborg indsamlet 749 underskrifter mod planerne om store butikker på Lynfrosten. Ikke desto mindre vedtog et politisk flertal bestående af Venstre, DF og SF tirsdag for at fortsætte arbejdet, mens S stemte imod.

- Jeg arbejder selv i en butik i midtbyen, og jeg er meget glad for mit arbejde. Min bekymring går på, hvad der sker, hvis man giver lov til et butikscenter på Lynfrosten. Der er flere, der har sagt til mig, at hvis midtbyen lukker, kan jeg jo bare søge job derude. Men jeg vil aldrig nogensinde arbejde på en giftgrund, sagde hun.

På forhånd stod det klart, at et politisk flertal bestående af Venstre, Dansk Folkeparti og SF bakker op om projektet, mens Socialdemokratiet som det eneste parti i byrådet er modstander.

Sådan lød det fra flere Venstre-politikere, heriblandt formanden for Erhvervs- og Udviklingsudvalget Peter Wagner Mollerup, da byrådet tirsdag aften tog livtag med det nok mest omdiskuterede emne i Nyborg for tiden, nemlig planerne for det store areal ud til Storebæltsvej. Her vil ejeren, Philipsen-gruppen, bygge et nyt butiksområde på op mod 15.000 kvadratmeter.

To bymidter?

Socialdemokratiets gruppeformand Sonja Marie Jensen understregede flere gange, at der ikke er noget nyt i, at partiet er modstander af planerne, som ifølge S vil skabe to bymidter og resultere i butiksdød i den historiske bymidte.

- Samtidig har planerne for Lynfrosten ændret sig undervejs. Hvor man oprindelig kun ville tillade tre butikker på minimum 500 kvadratmeter er der nu åbnet op for, at man i princippet kan få 25 butikker på hver 500 kvadratmeter. Hvis det ikke er at skabe en ny bymidte, så ved jeg ikke hvad, sagde hun.

Men det er helt forkert at se det som et "enten eller". Det er mere et "både og", forklarede Peter Wagner Mollerup, som i øvrigt mente, at det er helt forkert at tale om et egentlig butikscenter.

- Det får en til at tænke på Rosengårdscentret, men det er slet ikke det, der bliver tilfældet. Det nærmeste vi kommer det her i Nyborg er området omkring Føtex, sagde udvalgsformanden, der er helt overbevist om, at de eksisterende og de nye butikker kan få gavn af hinanden - præcis som det skete med Føtex.