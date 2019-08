Ullerslev motionscenter har fået pusten

Nogle gange skal man gå grueligt meget igennem, før det bliver godt. Sådan har det også været for Ullerslev Motionscenter, der senere på måneden inviterer til reception for den udbygning af centret, som blev taget i brug i foråret 2018. Først nu kan projektet dog betragtes som afsluttet - sådan da.

Ullerslev: - Det har været en drøj omgang, ingen tvivl om det.

Kasserer i Ullerslev Motionscenter, Kurt Poulsen, er en høflig mand.

For han kunne sagtens have fundet på langt flere og knap så pæne ord at sige om den proces, der har ledt frem til, at foreningen den 31. august kan invitere til reception med deltagelse af blandt andre borgmester Kenneth Muhs (V) og kulturudvalgsformand, Erik Rosengaard (V).

Med sine knap 1700 medlemmer og cirka 100 instruktører hører foreningen til blandt de absolut største i Nyborg Kommune. Derfor har man længe forsøgt at gøre politikerne opmærksomme på, at man havde brug for mere plads.

Glæden var derfor stor, da politikerne bevilgede penge til en cirka 100 kvadratmeter stor udvidelse af centret, der blev taget i brug i foråret 2018.

Det er i høj grad dette projekt, som skal fejres ved receptionen senere på måneden. Når det ikke er sket for længst, hænger det sammen med, at projektet først nu kan betragtes som afsluttet. Sådan da.