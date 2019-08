Ukrudtbrænder slår cykelskur ihjel

En ukrudsbrænder var for anden gang i løbet af et par dage årsagen til, at en mindre brand startede. Politiet fik dog hurtigt fat på flammerne, inden de kunne nå at sprede sig.

NYBORG: De mange brande i Nyborg og omegn fortsætter i disse dage, og torsdag gik det ud over et cykelskur ved Åparken. Det vides ikke helt præcist hvorfor, men politiet mener, at en ukrudtsbrænder er årsagen til, at cykelskuret gik i brand.

Brandvæsnet ankom hurtigt og fik slukket ilden, uden at der var risiko for, at ilden kunne sprede sig. Heldigvis for cykelejere i området var der ingen cykler i skuret, da ilden startede. Derfor er den eneste skade altså på det 10 kvadratmeter store skur.

Branden torsdag er ikke den første i denne uge, der er blev sat i gang af en lidt for ivrig ukrudtbrænder. Tirsdag var det en lille skrænt ved en indkørsel, der delvist gik op i flammer, inden beboeren selv fik kvalt flammerne.