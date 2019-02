Uhyggelig anklage: Somalisk mor tiltalt for at have mishandlet sine børn i årevis

Ny sag om mishandling af somaliske børn i Nyborg. Kvinde anklaget for at have mishandlet sine børn i årevis.

NYBORG: Kort tid efter at en 30-årig somalisk mor fra Nyborg i januar blev dømt for gennem flere år at have udsat sin datter for grov vold og mishandling af sin 11-årige datter, er en lignende sag nu klar til at blive ført ved retten i Svendborg.

Mandag står en anden somalisk kvinde tiltalt ved retten. Og anklagerne er meget voldsomme:

Halsgreb, pisk med ledninger, snitsår fra kastede knive samt trusler om halshugning og levende begravelser. Dette er blot nogle af de uhyggelige tiltalepunkter, som kvinden vil blive mødt med ved Retten i Svendborg på mandag.

Ifølge anklageskriftet skal den somaliske kvinde have mishandlet sine seks børn i alderen 5-15 år igennem en længere årrække.

Kvinden er blandt andet anklaget for at have bundet et barns hænder på ryggen for derefter at slå barnet i hovedet med en kagerulle.

Ifølge anklageskriftet skal moderen også have holdt en pige fast, imens hun førte en kniv op til nakken på hende og fortalte, at hun næste gang ville slå hende rigtigt ihjel.

I retten vil kvinden også blive anklaget for at have taget halsgreb på en dreng, mens han lå i sin seng. Overgrebet var ifølge anklageskriftet så voldsomt, at drengen efterfølgende oplevede vejrtrækningsproblemer og svimmelhed. Samme dreng skal også have været udsat for, at moderen pressede mad ind i munden på drengen, så han kastede op.