Udvalgsformand om torvemarked: En fin, gammel tradition

Nyborg: Den ugentlige torvedag i Nyborg har levet en meget stille tilværelse i mange år. Så stille, at formanden for byrådets Erhvervs- og Udviklingsudvalg, Peter Wagner Mollerup (V), ikke husker, at der nogen sinde har været politisk debat om sagen i de år, han har været med i byrådet.

- Det skyldes ikke uvilje. Der har bare ikke været noget oppe, siger han.

- Det er en fordel for alle i byen med flere aktiviteter. Og jeg synes torvedagen er en fin gammel tradition, så jeg kunne da godt forestille mig, at vi giver sagen fornyet opmærksomhed. Jeg er da nysgerrig på, om vi kan gøre noget politisk, der giver bedre rammer om torvedagen, siger Peter Wagner Mollerup.

- Men det skal jo være forankret i det lokale handelsliv på en eller anden måde, tilføjer han.

En idé, politikerne kan overveje, er at flytte torvedagen tilbage på Torvet, hvor det hørte hjemme tidligere. Torvet bliver jo i den kommende tid omdannet fra at være en parkeringsplads til igen at være et rigtigt torv, og det kunne måske være en overvejelse værd at flytte det tilbage.

Torvedagen blev holdt på Torvet frem til midt i nullerne. På det tidspunkt gik kommunen i gang med en renovering af Torvet, hvor man blandt andet genskabte Møllegraven og broen foran Slotsmøllen. De torvehandlende blev flyttet til Slotsgade mellem Torvet og Mellemgade, men det var de ikke tilfredse med. Derfor blev man enige om at flytte til p-pladsen mellem Dronningensvej og Strandvejen.

Torvedagen i Nyborg administreres af Nyborg Kommune, Teknisk Afdeling.