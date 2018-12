Udvalgsformand om kommune-ferie: - Jeg er blevet klogere som politiker og person

Nyborg/Bøsøre: Hun har selv været der. Som barn kom udvalgsformand i Social- og Familieudvalget i Nyborg Kommune Anja Kongsdal (V) ikke selv på ferie med sin far og mor, fortalte hun til Stiftstidende i sommer.

I år havde Nyborg Kommune lavet et nyt tilbud til udsatte familier om at komme på ferie med kommunen. Et projekt, der har været sat i søen af DF og Venstre, hvor der op til det første år med tilbuddet har været megen dialog om, hvordan tilbuddet skulle realiseres og praktiseres.

Anja Kongsdal var dengang fortaler for, at det udover at være et tilbud om ferie, også skulle være et tilbud, hvori der var læring at hente for forældrene. Blandt andet noget om børns søvn, kost osv. var nogle af de ting, udvalgsformanden havde i tankerne.

- Det slog jeg er stort slag for dengang, vi snakkede om det her tilbud, fortæller hun.

Men efter at have været på besøg på campingpladsen i Bøsøre i sommer, fik Anja Kongsdal en helt anden holdning.

- Da jeg så var på campingpladsen med familierne, tænkte jeg, nej, det er også vigtigt, at man bare er der og får lov til at nyde det, ligesom man jo gør på en almindelig ferie, fortæller Anja Kongsdal og fortsætter.

- Der er jeg som politiker og person blevet klogere. Og mange af familierne har jo styr på de ting alligevel. De har jo blandt andet selv efterspurgt flere grønsager til måltiderne.

Udvalgsformanden fortæller også, at hun oplevede en kanon stemning, især mellem familie og personale.

- Det er jo basis for det hele, fortæller hun.

Tilbuddet er på næste års budget, hvor der endnu engang afsættes 300.000 kroner til, at udsatte familier kan komme på ferie med kommunen.