Udvalgsformand om Norden i Nyborg: Mere nordisk i udtrykket

Formand for Erhvervs- og Udviklingsudvalget Peter Wagner Mollerup (V) er klar til at gentage festivalen "Norden i Nyborg". Men den skal være mere skarp på det nordiske udtryk i sin fortsættelse.

Hvad har I lært af Norden i Nyborg, version ét. Var satsningen pengene værd?

Vi syntes, at det har været rigtigt positivt og dejligt, når vi samarbejder på kryds og tværs. Udviklingsudvalget har jo netop til opgave at prøve ting af. Måske skal man skære lidt til og ikke spænde over så meget næste gang. Hellere lidt mindre og mere i dybden.

Hvad skal der udvikles på fremadrettet?

Den stolte historie, vi har i Nyborg, som har været hovedstad for mange ting. Vi skal have Nordisk Råd koblet sammen med Norden i Nyborg, så man kan forbinde eventen med Nordisk Råd. Der skal rystes nogle idéer, og måske i den forbindelse have koblet foreningen Norden på arbejdet. De kan både bidrage med temaer og deres netværk. Vi håber samtidig, at få noget mere litteratur, mad og kultur på programmet. Set over tid, vil vi gerne være en nordisk fest, der hænger sammen med Unesco-satsningen.

Hvad kan I tage med videre fra årets event?

Musik med grand prix på Bastionen var et af de tiltag, som var super positivt. For hvad enten man er ung eller gammel, så kan man synge med på sangene. Det er jo vigtigt, at "Norden i Nyborg" er folkelig og ikke for elitær.

Kan I selv magte at udvide eventen?

Det, vi kan have brug for, er at få lidt professionel hjælp, hvis festivalen skal være større, dybere og bredere. Men det må vi se, når vi kender udkastet til næste års event.

Hvad med økonomien i et nyt oplæg, som udvalget præsenteres for på mødet i januar?

Det er svært at sige noget om, men det kunne sagtens være samme niveau, som i år. Det må bero på oplægget. Vigtigst, at vi har fået Norden i Nyborg op at stå, og vi er en kommune, hvor der ikke er langt fra tanke til handling.