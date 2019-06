Nyborg: For lidt og frem for alt for sent.

Det er - kort fortalt - Erik Rosengaards (V) konklusion i forhold til kommunens håndtering af forløbet, efter at en 71-årig bruger af klubhuset i Frørup sidste år blev smittet med legionella.

- Set i bagklogskabens klare lys er der ingen tvivl om, at man burde have informeret de øvrige brugere på stedet på et langt tidligere tidspunkt. Både om det konkrete tilfælde, og om hvordan man skal forholde sig. Det kan kun beklages, at det ikke er sket på det pågældende tidspunkt, siger han.

Selv mener Erik Rosengaard, at fejlen kan skyldes manglende erfaring med håndtering af legionella-smitte. Det vigtigste er, at man lærer af fejlene, bemærker udvalgsformanden, som dermed er på omgangshøjde med kommunens øverste embedsmænd.

- Vi glæde os over, at der ikke er flere, som er blevet smittet. Det ville have været en rigtig uheldig sag. Men én, der bliver ramt, er selvfølgelig én for meget, bemærker han.

Sammen med de øvrige medlemmer af udvalget har han taget forvaltningens redegørelse i sagen til efterretning og har samtidig godkendt, at der skal laves nye og bedre retningslinjer for legionella i kommunens omklædningsrum.

- Forhåbentlig er det ikke noget, vi støder på i fremtiden. Men sagen har vist, at der er behov for at lave et mini-kriseberedskab. Altså nogle retningslinjer for, hvordan man håndterer den slags situationer.

I Socialdemokratiet bakker man op om ideen, fortæller næstformand i udvalget Jesper Nielsen. Sagen har også skabt øget fokus på, hvordan man kan forebygge lignende tilfælde.

- Store mængder af legionella kan især forekomme i vand, der har stået stille i lang tid. Derfor er det vigtigt, at bruserne bliver skyllet godt igennem, inden skoleeleverne kommer tilbage fra sommerferie, tilføjer han.

Som noget nyt vil der blandt andet blive hængt sedler op i alle omklædningsrum, der informerer om legionella, og hvad man selv kan gøre for at forebygge smitte.