Udlændingesag: Opbakning til Nyborg Gymnasium for ansvarlig handling

Det var en god oplevelse at følge indslaget på TV om mødet på Nyborg Gymnasium, der blev afviklet på baggrund af en ulykkelig situation for en somalisk familie. Det var dejligt at erfare, hvor mange mennesker der var mødt frem for at støtte de to somaliske piger i deres fortsatte skolegang.

Her i avisen kunne man for få dage siden læse, at Undervisningsministeriet ikke havde noget at udsætte på, at gymnasiet af egen drift lader de to piger fortsætte deres skolegang - selvfølgeligt måtte det være sådan.

Gymnasiets rektor ønsker naturligvis at overholde lands lov og de regler, vi som land har tilsluttet os. Alligevel maner det til respekt for handling. Og det er godt at såvel bestyrelsen og ansatte støtter op om beslutningen.

Det afkræver også stor respekt, at eleverne vælger at handle kontant ved indsamling til den nødstedte familie, hvor systemet fratager dem mulighed for selv at arbejde og klare sig selv.

Det er sådan det danske samfund bør reagere, når mørkemænd og kvinder forsøger at træde sund fornuft og moral under fode.

Det er eksempler til efterfølgelse, hvor nogle ministre og folketingsmedlemmer kunne lære meget med hensyn til at tage ansvar og udvise anstændighed.