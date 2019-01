Udlændingesag: Nyborg-rektor udvider hjælp til somalisk familie

Nyborg: Et frivilligt team og lokaler på Nyborg Gymnasium. Det bliver rammerne for en skoledag for familien Abdisalan Husseins tre yngre skolebørn, der i december blev smidt ud af deres henholdsvis 0., 5., og 8. klasse.

Efter Nyborg-familien Abdisalan Hussein fik inddraget sin opholdstilladelse, valgte kommunen at lukke kassen. Siden er det udelukkende de to døtre, Ruwayda og Roda Abdisalan Hussein, der har gået i skole. Og det kun fordi rektor Henrik Vestergaard Stokholm har valgt at lade pigerne fortsætte deres undervisning i 10. klasse på gymnasiet. Imens har resten af familien har været sat på pause.

Fra på mandag starter de tre yngre børn så igen deres skolegang. Men det bliver ikke i de faste rammer i den folkeskole. de kender. Det bliver i lokaler på Nyborg Gymnasium og med en underviserstab af frivillige.

Udover elevrådet med rektor i ryggen har igangsat en indsamling, så familien Abdisalan Hussein kan fortsætte med at bo i byen, har rektor på Nyborg Gymnasium Henrik Vestergaard Stokholm siden slutningen af december også arbejdet på at finde en løsning, hvorpå familiens tre yngre skolebørn kan få undervisning.

- Vi vil også gerne hjælpe de mindre børn, så de oplever noget, der ligner en almindelig og struktureret hverdag. Derfor stiller vi nu lokaler til rådighed, siger Henrik Vestergaard Stokholm.

At de tre yngre børn nu kan gå i skole, kan også kun lade sig gøre, efter en flok frivillige er trådt til.

- Vi ved, at mange har sympati for familien. Lad os bruge den til at hjælpe børnene og give dem undervisning, indtil der kommer en anden løsning, lyder det fra Henrik Vestergaard Stokholm, der mener, at man stopper børnenes faglige og personlige udvikling ved pludselig at trække dem ud af skolen, som Nyborg Kommune har gjort.