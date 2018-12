Udlændingeadvokat klager til Nyborg Kommune

Familien Abdisalan Hussein stod i sidste uge frem og fortalte om deres situation. Børnene tager uddannelse - her Ruweyda forrest t.v. og Roda forrest t.h., der går i 10. klasse på Nyborg Gymnasium, far Abdisalan arbejdede som flex-taxachauffør, og mor Safia Nor har været en del af et integrationsprojekt med Nyborg-hotellerne. Nu har de fået besked om, at de er udvist, men de mangler endnu afklaring om familiens situation efter børnene har søgt asyl. Udlændingeadvokat Niels-Erik Hansen klager nu til Nyborg Kommune. Foto: Michael Bager