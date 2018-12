Udlændingeadvokat: - Kommunen begår en fejl

Hvorfor mener du, situationen er helt sort?

- Det er jo sådan, at der kommer nogle afgørelser, som betyder, at de her forældre ikke længere har opholdstilladelse i Danmark. Det kan vi ikke løbe fra, sådan er det. Det betyder, at børnene også har mistet deres opholdsgrundlag, men de har nu søgt ophold som flygtninge. Det vil sige, at de nu har verserende ansøgninger hos Udlændingestyrelsen. Når der ikke længere er et opholdsgrundlag, er der fra kommunens side ikke så meget mere, de kan gøre for at hjælpe familien. Men det, der er det sorte i den her sammenhæng, er, at for at komme yderligere brænde på bålet, så har man ovenikøbet sagt, at ikke må gå i skole. Der mener jeg, at kommunen er lidt for hurtigt ude.

Hvorfor mener du det?

- Der er ikke noget forbud imod at asylsøgende børn i Danmark ikke skal i skole. Tværtimod. Alle børn har jo skolepligt og skal undervises på den ene eller anden måde. Det er rigtig nok, at børn der kommer fra krig og forfærdeligheder og kommer til Danmark får undervisning på asylcentret, indtil de er så gode til dansk, at de kan gå i almindelig skole. Men her er situationen omvendt.

Kan du uddybe det?

- De her børn har gået i danske skoler og er udmærket klar til at være der. Derfor undrer det mig, at kommunen farer frem med bål og brand og vil have børnene skrevet ud med det samme. Det kan jeg ikke se, at de har nogen hjemmel til. Hvad er det, der gør, at de skal kunne forbyde dem at gå i skole? Det følger jo grundloven, at vores børn skal gå i skole, hvis ikke vi vælger at undervise dem selv.