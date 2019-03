Udendørs motion: Nyt fitness-anlæg i skoven

Fitness i skoven

Fitness-anlæg skal indeholde:Redskaber, der gør det muligt at træne alle de større muskelgrupper



Redskaber, der træner balance, stabilitet og/eller koordination



Skal kunne anvendes af personer med nedsat bevægelighed og/eller fysisk handicap



Muligheder for træning af samme muskelgrupper for flere personer samtidig



Redskaberne kan tilkobles "SMART city" tankegangen



Skiltning skal illustrere et udvalg af mulige øvelser i redskaberne