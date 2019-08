NYBORG: Natten til mandag forsøgte en eller flere tyve sig forgæves med et indbrud på Nyborgvej, men det virker til, at en terrassedør var for stor en udfordring. Indbrudsforsøget skete tidligt mandag morgen mellem midnat og klokken syv om morgenen, hvor tyven altså er listet om til beboelsens terrassedør. Her har den uvedkommende forsøgt at brække døren op med noget, politiet tror har været et koben.

Heldigvis lykkedes det ikke tyven at komme igennem døren, og den ubudne gæst satte aldrig benene indenfor, og boligejerne mistede ingenting. /paade