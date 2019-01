Ubetalt regning førte til familiefejde i Frørup

En mindre pengegæld mellem familiemedlemmer udviklede sig til en voldsommere episode, da to brødre, deres søster og hendes mand kom op at toppes foran søsterens børn.

Frørup: Følelserne sad i den grad udenpå da tøjet, da en 41-årig kvinde fra Frørup skulle afgive vidneforklaring i byretten i Svendborg om en situation i juli 2018, hvor hun og hendes to brødre på 39 og 29 år røg i totterne på hinanden.

Brødrene, der kommer fra Odense, skulle hente reservedele fra søsterens garage. Når det var gjort, skulle søsteren betale 800 kroner for en regning på et mobilabonnement, som søsteren havde tegnet i den ældste brors navn. Da brødrene havde læsset deres bil, gik de ind i søsterens hus for at sige, at hun skulle have pengene klar, når de kom tilbage.

Med skælvende stemmer forklarede søsteren og hendes mand deres side af sagen. Ifølge dem var de to brødre aggressive og råbende med det samme, de trådte ind i huset. De skubbede både til søsteren og manden, og skulle have tildelt manden slag. Da søsteren ville ringe til politiet, blev telefonen taget fra hende, og parret og deres børn flygtede ind på et værelse og barrikaderede døren, mens brødrene sparkede og slog løs på den.

Da de forlod huset tog den ene bror søsterens mobil med sig, ligesom brødrene tog et fladskærms tv, apple tv og tre bilnøgler.