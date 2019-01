Refsvindinge/Kullerup: En indbrudstyv har mandag været en tur på landet. For tirsdag aften mellem klokken 17.50 og 19.05 var der indbrud i et hus på Ellingevej, som strækker sig fra Refsvindinge til Ellinge.

Tyven kom ind gennem et vindue, og der er endnu ikke kommet et overblik over, hvor meget eller lidt, der er stjålet.

Også på Kullerup Byvej var der mandag indbrud i et hus, hvor tyven kom ind ved at have smadret ruden i terrassedøren. Tyven snuppede et Sony-tv, et Fritz Hansen spisebord, seks Arne Jacobsen Syver stole, en PH-lampe og nogle armbåndsure.