Tyveri ved højlys dag: Garmin-kamera stjålet fra båd

NYBORG: Det er ikke kun i ly af nattens mørke, at tyve er på spil.

Det erfarede en bådejer ved Havnepromonaden i Nyborg Marina lørdag eftermiddag, da han både blev et par fisketænger og et Garmin-kamera fattigere.

En tyv er således i tidsrummet 15.30 til 16.30 hoppet om bord på båden, hvorefter det lykkedes tyven at stjæle to fiskestænger med multihjul samt et kamera af modellen Garmin Virb Ultra 30.

Båden var ikke det eneste sted, tyve var på spil i weekend.

En tyv brød natten til lørdag ind i en garage på Skaboehusevej, hvor det lykkedes tyven at slippe afsted med en søjleboremaskine og plæneklipper.

Tyven havde i første omgang forsøgt at bryde en gammel branddør op, men knuste i stedet en rude, hvorefter det lykkedes ham at komme ind.