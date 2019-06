Tyveri i Intersport: Tyve arbejdede ved Cirkus Arena

Mandag eftermiddag fangede to butiksansatte to polske tyveknægte med hjælp af flere lokale borgere. Tyvene var ansat hos Cirkus Arena.

NYBORG: I de seneste dage har et større følge af dyr, cirkusartister, lastbiler og ikke mindst Bubber været at finde på Cirkuspladsen i Nyborg.

Desværre var det ikke alle ansatte hos Cirkus Arena, som ankom til den gamle købstad for at bringe smilet frem hos nyborgenserne.

Under et grundlovsforhør ved Retten i Svendborg tirsdag kom det således frem, at de to polske mænd, som i går blev anholdt i Nyborg efter en regulær menneskejagt i gennem byens gader, begge er tilknyttet Cirkus Arena.

De to mænd på henholdsvis 33 og 26 år forklarede under retsmødet, at de er ansat af cirkusset til at sætte telte og stilladser op.

Den 33-årige fortalte, at grunden til han forsøgte stjæle tøj fra Intersport var, at han ville give sin kone hjemme i Polen en ordentlig gave, hvilket han ikke kunne med den ringe løn og arbejdsvilkår, som han arbejdede under hos Cirkus Arena.

Pressechef Kristoffer Ditlevsen hos Cirkus Arena vil ikke gå ind i arbejdsforholdene hos Cirkus Arena, men han fortæller dog, at de to polakker er færdige hos cirkusset.

- Det at stjæle er selvfølgelig ikke noget, man som ansat ved vores cirkus kan rende rundt og gøre. Derfor er de to ikke ansat hos os længere, fortæller Kristoffer Ditlevsen.

Den ældste af de to sigtede erklærede sig skyldig i anklagen om tyveri, og modtog derfor sin straf på 14 dages varetægtsfængsling med henblik på udvisning.

Den anden på 26 år påstod til gengæld under retsmødet, at han ikke kendte til sin ældre kammerats intentioner om at stjæle, og han protesterede derfor igennem sin tolk imod varetægtsfængslingen, hvilket vil blive afgjort i landsretten i morgen.

De to polakker kan se frem til at få deres sag endegyldig afgjort 2. juli ved Retten i Svendborg.