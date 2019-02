Tyven rodede rundt i hele huset

Ullerslev: En familie i Ullerslev kom tirsdag eftermiddag hjem til det, ingen mennesker bryder sig om: Et hus, der var totalt gennemrodet af en eller flere tyveknægte.

Politiet skriver i døgnrapporten, at skabe og skuffer stod åbne, og der var i det hele taget spor after tyvene over alt i huset, der ligger på Svendborgvej i Ullerslev.

Indbruddet skete mellem tirsdag morgen klokken 6.30 og tirsdag eftermiddag klokken 15.15. Indbruddet blev anmeldt få minutter efter, familien var kommet hjem.

Tyvens udbytte blev en IPad, en IPhone 7, en børnesparebøsse med penge, en sølvskål, et armbånd og en nøgle.

Tyven kom ind på den sædvanlige måde: Glaslisterne blev pillet af et vindue og ruden taget ud, og så var der fri adgang til hele huset.