Tyvekoster for millioner i Ørbæk: Fyns Politi beder borgerne om hjælp

Ørbæk: For cirka tre millioner kroner stjålne maskiner, biler og både blev i juli fundet gemt i en maskinhal i Ørbæk.

Tyvekoster til en værdi af cirka to millioner kroner er tilbage hos de retmæssige ejere, men den sidste tredjedel af kosterne venter endnu på deres ejere. Det oplyser Fyns Politi, som nu beder borgerne om hjælp.

- Vi vurderer, at der er koster for cirka én mio. kr. tilbage og ved at bede borgerne om hjælp, håber vi at kunne finde ejerne til de sidste ting, udtaler politikommissær Finn Allan Wegner, Fyns Politi, i en pressemeddelelse.

Næsten alle tyvekosterne har fået fjernet serienumre og stelnumre, og det gør det særligt vanskeligt at finde ejerne til alt det stjålne.

Der er primært tale om tyvekoster fra indbrud i virksomheder og på byggepladser. Det omfatter stillads-dele, bjælker, en røgkanon, boremaskiner, industristøvsugere, båndslibere, søjleboremaskiner, affugtere og projektører, men der er også andre effekter.

Det var et par nysgerrige betjente fra Fyns Politi, der gjorde det spektakulære fund i juli måned, da de på patrulje i området bemærkede en bil uden nummerplader, lidt gemt væk ved en maskinhal i Ørbæk.

Ved et grundigere eftersyn holdt der også en anden bil uden nummerplader, og betjentene besluttede derfor at kigge sig lidt nærmere omkring.

Her opdagede de to betjente så, at maskinhallen var stoppet med tyvekoster.