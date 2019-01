Ullerslev: Et sted derude er der nogle tyve, der har godt styr på tiden.

Der blev nemlig stjålet to herreure fra et hjem på Svendborgvej i Ullerslev. Det ene var et Omega Speedmaster ur, det andet var et Tommy Hilfiger ur.

Tyvene kom ind gennem en knust rude i kælderen. De var gennem hele huset, og stjal foruden urene kontanter i kroner og euro samt smykker.

Indbruddet fandt sted mellem morgenen og eftermiddagen tirsdag 22. januar, fremgår det af politiets døgnrapport.