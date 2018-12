Nyborg: En hængelås er desværre ikke altid nok til at stoppe tyvene.

Det var det ikke for eksempel ikke, da tyve brød ind i et redskabsskur på privat grund på Flæsholmvej. Tyvene brød hængelåsen på skuret op og stjal en generator af ukendt mærke, to værktøjskasser med forskelligt værktøj og fem liters dunk med benzin.

Indbruddet fandt sted mellem tirsdag og onsdag eftermiddag.