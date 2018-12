Tyve stjal dyre lamper og dåbssmykker

Nyborg: Problemet ved at eje fede ting er, at andre vil have fingrene i dem. Det fik nogle tyve, da der var indbrud i to boliger i Nyborg i løbet af tirsdag.

På Kystvej brød tyve et vindue til en kælder op med et koben. Herfra var de på rov i hele huset, og de slap afsted med en B&O subwoofer, en matsort Verner Panton bordlampe, loftslamper i kobber af mærket Tom Dixon og kontanter. Muligvis er listen endnu længere, da der endnu ikke er fuldt overblik over de stjålne genstande.

Længere nordpå på Skovvej var der også indbrud. Igen blev et vindue brudt op med et koben, og tyvene søgte hele huset igennem. Her stjal de dåbssmykker i sølv og guld.