De har tilsyneladende vidst, hvad de gik efter. For fredag aften lykkedes det for ukendte gerningsmænd at stikke af med et pengeskab fra en virksomhed på Bøgeskovvej i Ullerslev.

Tyvene skaffede sig adgang til ejendommen ved at bryde et vindue op, og herefter havde de held til at forsvinde.

Ifølge politiet er det ikke oplyst, hvad der var i pengeskabet.

Alarmen gik fredag aften klokken 22.10.