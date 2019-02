Tyve sneg sig ind på byggeplads i Strandvænget

Nyborg: Bid for bid er det gamle Strandvænget ved at blive ædt op af store maskiner, og den slags tiltrækker åbenbart tyveknægte. I hvert fald har en hundlufte i området iagtaget, hvordan to unge mænd med rygsække natten til torsdag er løbet over Skaboeshusevej i Nyborg og hoppet over hegnet til byggepladsen.

I første omgang er man dog gået efter kommunens udstyr. Servicemedarbejder Bjarne Hvilsom fra Park, Vej og Natur kan således fortælle, at han torsdag morgen opdagede, hvordan ukendte gerningsmænd havde skaffet sig adgang til et værksted på det tidligere Strandvænget, hvor han har kontor.

Her har de blandt andet forsøgt at stikke af med en søjleboremaskine, men de er kommet længere end til udgangen. Derimod lykkedes det tyvene at stjæle en grøn elvogn af mærket Stama med lad. Den har de angiveligt brugt til at transportere store kabler fra byggepladsen med. Vognen blev nemlig senere fundet i en granskov nær motorvejen, og her var ladet tomt, oplyser han.

Med sig har tyvene også taget en gammel motorsav, men den får de ikke meget glæde af, bemærker servicemedarbejderen. Saven virker nemlig ikke mere og skulle bare smides ud.