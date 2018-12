Nyborg: En 16-17 årig mand tog flugten, da han mandag eftermiddag blev overrasket under et indbrud i en villa på Skovvej. Tyven var i færd med at bryde ind gennem et kældervindue med hjælp fra et koben, da beboeren hørte masser af støj i kælderhalsen.

Manden er ifølge politiets signalement 170-175 centimeter høj med lyst ansigt og var under forsøget på indbrud iført pænt mørkt tøj og brune handsker.

Forsøget på indbrud i villaen på Skovvej skete mandag ved 16-tiden.