Tyv stjal medicin og småmønter

Østfyn: Natten mellem søndag og mandag har en familie på Frørup Byvej i Frørup haft uønsket besøg. Ifølge politiets døgnrapport har ukendte gerningsmænd knust en rude i hoveddøren og sneget sig indenfor. Her har man rodet køkkenskabe og skuffer igennem og er forsvundet derfra med medicin og småmønter.

På Lindevej i Nyborg havde tyven ikke behov for at skaffe sig adgang til selve huset. I stedet er man gået efter en udendørs lampe, der var sat op ved hoveddøren. Desuden har tyven taget et beslag fra endnu en udendørs lampe, der blev stjålet tilbage i januar 2019.

Om det er den samme gerningsmand, der står bag, fremgår ikke af politiets døgnrapport. Til gengæld kan man læse, at tyveriet er sket i tidsrummet fra klokken 7.20 om morgenen til klokken 16.10 tirsdag.

De to indbrud er blot de seneste i en lang række. Således har politiet registreret ikke mindre end seks indbrud i løbet af weekenden, så det samlede antal den seneste uges tid nu er oppe på otte.