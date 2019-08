NYBORG: Et par elever på Nyborg Gymnasium store, samlede uddannelsessted på Skolebakken blev mandag udsat for tyveri, imens eleverne havde idræt. Begge elevers tasker var blevet efterladt i et omklædningsrum, der ikke var aflåst. Det udnyttede en ukendt gerningsmand, der sneg sig ind i det tomme omklædningsrum mellem klokken 10 og 11 og slap afsted med et par computere. Den ene computer var en sølvfarvet Acer. Den anden var sølvgrå Lenovo Yoga 13 tommers computer med touchskærm /PAD