Nyborg: Der er mange måder at vågne på. Men, det hører til de mere bizarre, at blive vækket ved lyden af en indbrudstyv, der er på vej ind i soveværelset.

Det var netop, hvad en kvindelig beboer på Majsvej i Nyborg oplevede klokken cirka 0.25 natten til mandag.

Tyven skaffede sig adgang til huset ved at knuse et vindue i bagdøren. Han havde formentlig ikke regnet med, at der var nogen hjemme, men ved synet af beboeren valgte han blot at lukke døren ind til soveværelset og skynde sig væk.

Den kvindelige beboer skulle lige bruge et øjeblik på at sunde sig oven på den oplevelse. Og da hun lidt senere gik ud i entreen, var tyven forsvundet.

Det har ikke været muligt at stykke et signalement af gerningsmanden sammen. Til gengæld tyder det på, at han måtte flygte, før han nåede at stjæle noget.