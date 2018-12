Nyborg: Det er efterhånden ikke nogen nyhed, at man skal tømme bilen for værdier, før tyven gør det. Det var dog yderst begrænset, hvad gerningsmanden bag et tyveri på Banegårdsalleen i Nyborg fik ud af sine bestræbelser. Med sig tog han et par solbriller, der er stjålet fra en lys, brun Opel Corsa tirsdag i tidsrummet mellem klokken 07.30 om morgenen og klokken 19.20 om aftenen. Tyven skaffede sig adgang til bilen ved at knuse en siderude i passagersiden, fremgår det af politiets døgnrapport.