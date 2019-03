Tyv løb med pengeskabert

Ørbæk: Egon Olsen plejer at ordne sine pengeskabe med stetoskop, gummihandsker og talkum, men indbrudstyve på Birkevej i Ørbæk gik lidt mere kontant til værks. De tog hele skabet med sig i forbindelse med et indbrud, der fandt sted onsdag aften mellem klokken 17.45 og 21.51. Tyvene kom ind via et opbrudt vindue.

I døgnrapporten skriver politiet, at der var spor af tyvenes færdie i hele huset, hvor skuffer og skabe var gennemrodet.

Ud over pengeskabet er der fjernet smykkeskrin, kontanter og en pung.

Det forsvundne pengeskab er af mærket Jøli, og det er 60 centimeter bredt, 60 centimeter dybt og en meter højt. Skabet er grønt.