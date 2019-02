Tyv løb med Playstation og tøj fra klædeskabet

Frørup: En familie på Frørup Byvej i Frørup fik tidligere på ugen uønsket besøg, da det lykkedes en eller flere tyve at skaffe sig adgang til huset ved at knuse en rude i entrédøren. Med sig tog tyven en spilkonsol af mærket Playstation 4 samt kontanter. Men han fandt samtidig tid til at rode et klædeskab i soveværelset igennem og tage diverse beklædningsgenstande. Ifølge politiets døgnrapport fandt indbruddet sted i tidsrummet fra den 18. februar klokken cirka 22 og frem til den 19. februar klokken 6.40 om morgenen.