Nyborg/Ravnholt: Hele huset blev tjekket, og alt blev rodet igennem, da en eller flere tyve tidligere på ugen brød ind i en privat ejendom på Skrænten i Nyborg.

Gerningsmanden skaffede sig adgang ved at bryde et vindue til toilettet op. Med sig tog han en computer og smykker. Indbruddet har fundet sted i tidsrummet fra mandag aften klokken 18.20 til tirsdag aften klokken 18.20.

Forholdet blev meldt til politiet tirsdag aften. Det samme gælder et indbrud i en garage eller et udhus på Ravnholtvej tæt på grænsen til Faaborg-Midtfyn Kommune.

Her har en ukendt gerningsmand ført brudt en trædør op til for at få adgang til haven. Derfra gik han videre ind af en uaflåst dør til et værksted, hvor han stjal en motorcykel med registreringsnummer BD45451.