Tyv fik en på lampen

Ullerslev/Nyborg: En familie på Granvej i Ullerslev er blevet tre PH-lamper fattigere, efter at en ukendt gerningsmand onsdag brød ind på adressen, formentlig ved hjælp af et koben. Det er sket i tidsrummet fra klokken syv om morgen til klokken 15.15 om eftermiddagen. Der er tegn på, at hele huset er blevet gennemrodet, fremgår det af politiets døgnrapport.

Her kan man også læse om to tilfælde af hærværk begået i Nyborg. Det første har fundet sted på Østerøvej, hvor et vindue ind til et kontor er blevet knust. Det andet hærværk gik ud over en personbil af mærket VW Fox, der holdt parkeret på Lindevej natten mellem den 22. og den 23. februar. Gerningsmanden har ridset bilen med en nøgle eller en anden skarp genstand fra det ene sidespejl til baglygte.