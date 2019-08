Tvivlsomme tal i rapport om butikscenter

Konsulentfirmaet Cowi erkender åbent, at redegørelse, der spår en samlet gevinst på mindst 105 millioner kroner ved et butikscenter på Lynfrostgrunden i Nyborg, er en usikker "gennemsnitsbetragtning".

Redegørelsen påpeger således, at der er tale om, at "de beregnede effekter udtrykker en gennemsnitsbetragtning".

Tallene i den 39 sider lange redegørelse er nemlig forbundet med så stor usikkerhed, at det på nuværende tidspunkt reelt ikke er muligt at spå om, hvordan det vil gå det lokale handelsliv, når det nye butikscenter på Lynfrost er klar til indvielse.

Så meget vil det ifølge en ny redegørelse koste detailhandlen i den centrale, gamle bymidte i Nyborg, hvis planerne om at bygge et butikscenter på den såkaldte Lynfrostgrund bliver realiseret.

Ud over et tab i omsætningen på mindst 63 millioner kroner for butikkerne i den gamle bymidte, anslår redegørelsen også, at den samlede detailhandel i Nyborg vil få et årligt plus på omsætningen på mindst 105 millioner kroner.

Den skal indgå i Nyborg Kommunes videre arbejde med en lokalplan for butikker med et samlet butiksareal på 15.000 kvadratmeter på den meget omdiskuterede grund ved Storebæltsvej.

Det er ejeren af Lynfrostgrunden, Philipsen Gruppen, som har bedt Cowi udarbejde en redegørelse for effekterne af et butikscenter ved Storebæltsvej.

Butikker som ved Føtex

Formanden for Nyborg Kommunes Ervhervs- og Udviklingsudvalg, Peter Wagner Mollerup (V), erkender, at der er flere ubekendte i ligningen om effekterne af det nye, kommende butikscenter.

- Men vi regner med, at det bliver om den type butikker, vi i dag kender fra området ved Føtex, tilføjer han.

Peter Wagner Mollerup påpeger også, at omsætningen i detailhandlen i Nyborgs gamle bymidte under alle omstændigheder vil falde de kommende år - blandt andet på grund af øget nethandel.

Socialdemokratiets borgmesterkandidat i Nyborg, Sonja Marie Jensen, har også noteret sig, at tallene i Cowis redegørelse er forbundet med stor usikkerhed.

Men hun understreger, at det vigtigste for Socialdemokratiet er at bevare og udvikle den gamle bykerne.

- Der står jo faktisk i redegørelsen, at vi faktisk ikke rigtig kan regne med de her tal. Men for os er det vigtigste under alle omstændigheder at bevare handelslivet i vores bykerne. Den skal ikke kun være et sted, man kommer, fordi der ligger en café eller en bedemand, tilføjer hun.

Det vides endnu ikke, hvornår Nyborg Kommune kan offentliggøre et forslag til en lokalplan for det nye butikscenter ved Storebæltsvej.

Men det vil formentlig først ske, når spørgsmålet om, hvorvidt der skal renses op på den omdiskuterede grund, inden der bygges, er afklaret.