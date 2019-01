Turistformand advarer mod butiksplaner

Et butikscenter på Lynfrosten bliver svær at fordøje, mener Niels Hørirup, der både er formand for Bureauet Nyborg og for Nyborg Turistforening.

Nyborg: - De handlendes største udfordring er nethandlen. Men hvorfor så udsætte de handlende i den historiske bymidte for yderligere konkurrence fra et butikscenter, der ligger lige uden for voldene?

Spørgsmålet kommer fra Niels Høirup, der er formand for såvel Nyborg Turistforening som Bureauet Nyborg. Han advarer i et høringssvar mod planerne om et center med butikker på Nyborg Lynfrost-grunden.

Niels Høirup er en af dem, der har sat sig til computeren i anledning af den såkaldte "strategiske udviklingsplan for Nyborg", der er i høring for tiden.

- Det har længe stået klart, at det mest kontroversielle ved planen er, hvad der skal ske med Lynfrosten. Det viser sig nu, at investoren, Philipsen-gruppen, går all in: man ønsker, at der skal opføres et nyt butikscenter på ikke mindre end 15.000 kvadratmeter, hvad der stort set svarer til det samlede butiksareal i den historiske bykerne. Nyborg Turistforening deler Handelsstandsforeningens bekymring for konsekvenserne heraf, skriver Niels Høirup, og han fortsætter:

- I dag møder der den tilrejsende fra tilslutningsanlæg 45 på E20 følgende syn: 3 pyloner, der rager godt op i himlen, 1 transportcenter, 3 tankstationer, 3-4 burgerbarer samt Lynfrosten. Ikke lige netop, hvad man normalt forstår ved en bymidte. Dette forhold vil ikke ændre sig markant ved opførelse af et butikscenter på Lynfrostens grund. Det umiskendelige indtryk af, at der er tale om et udpræget erhvervsområde og ikke en bebygget bymidte, vil stadig være altdominerende.

Den sidste kommentar er med direkte henvisning til kommunens udspil, der lægger op til at udvide bymidten til at omfatte hele området langs Storebæltsvej ud mod motorvejen.