Interviews med 250 turister afslører, at byens gæster har svært ved at komme i tanke om ret meget andet end havnen, der gør Nyborg til noget særligt.

Nyborg: Nyborg er et kort stop på vejen, hvor man måske tanker benzin, slentrer en tur og spiser en is på havnen. Ret meget andet er der ikke at komme efter. Det er - skåret ud i pap - nogenlunde sådan, 250 turister oplevede deres besøg i byen i sommeren 2018. De 250 danske og udenlandske gæster blev i forbindelse med opholdet i den gamle kongeby interviewet om deres oplevelser. Og nu har organisationen Dansk Kyst- og Naturturisme samlet de mange svar i en analyse, som afslører, at Nyborg får alt for lidt ud af alt det andet, byen har at byde på. For selv om gæsterne hygger sig, når først de er her, så har de også ualmindeligt svært ved at komme i tanke om noget, der gør Nyborg til noget særligt.

Fakta Dansk Kyst- og Naturturisme bad sidste sommer 250 gæster i Nyborg svare på en række spørgsmål om deres besøg i byen.



80 procent angav havnen som byens store trækplaster



24 procent blev på havnen og gik ikke andre steder hen



39 procent bevægede sig op i den gamle bymidte



35 procent havde været i området ved slottet og på volden



20 procent mente, at noget det bedste ved Nyborg er, at her er "stille og roligt"

Havnen er trækplaster Og hvad værre er: De fleste når ikke længere end til havnen. Den er ifølge langt de fleste af de 250 gæster, der blev interviewet, Nyborgs største trækplaster. Og når gæsterne skal pege på det, der er bedst ved Nyborg, nævner de fleste igen - havnen ... En fjerdedel af dem nåede da heller ikke længere end til havnen under deres ophold i Nyborg. Kun godt og vel en tredjedel nåede op i den gamle bymidte. Og det er et tal, der er opsigtsvækkende, eftersom Nyborg jo netop forsøger at profilere sig som kongebyen med de hyggelige gader, fine gamle huse og et slot, hvorfra landet engang blev regeret.

Under gennemsnittet Nyborg er én blandt 19 byer i Dansk Kyst- og Naturturismes analyse. Analysen har blandt andet til formål at afdække, hvordan turister benytter byerne i det område, de ferierer i. Og heller ikke i en sammenligning med analysens øvrige byer hæver Nyborg sig over gennemsnittet. Tværtimod. For selv om 71 procent af de adspurgte erklærer, at Nyborg i "høj grad" eller i "meget høj grad" har levet op til deres forventninger, så er det i gennemsnit 85 procent, der har fået deres forventninger indfriet i de 19 byer som helhed. Analysen konstaterer, at Nyborg "halter efter", og påpeger, at der her er tale om et "potentialeområde og et godt udgangspunkt for det videre arbejde med at videreudvikle Nyborg som et stærkt feriested".

Stof til eftertanke Politikerne i Nyborg Kommunes Erhvervs- og Udvkilngsudvalg skal drøfte analysen fra Dansk Kyst- og Naturturisme på et møde i morgen. Og der er masser af stof til eftertasnke i 250 interviews med gæster, der blev spurgt ind til deres oplevelser i byen sidste sommer. Som analysen påpeger, så tyder noget på, at "Nyborg Kommune mangler at få italesat og brandet sig selv som turistdestination, og hvad Nyborgs varemærke som turistdestination er". Der er, tilføjer analysen, samtidig en opgave for byen i "at lede gæsterne rundt i Nyborg og således sørge for, at de får nogle oplevelser og aktiviteter med sig undervejs". Et af Dansk Kyst- og Naturturismes hovedformål er da netop også at medvirke til udvikling af stærke destinationer, feriesteder og byer, som det både er attraktivt af bo i og besøge. Og der har Nyborg, som det fremgår, muligheder, som endnu ikke er udnyttet.