Turistchef: Krydstogtskibe bliver en succes for Nyborg

Da Nyborg i 2016 havde besøg af et krydstogtskib, lå det til kaj ved Lindholm, og gæsterne blev kørt i busser til bymidten. Det gik fint, konstaterer turistchef Sanne Hoffensetz Andresen, der arrangerede besøget dengang. Også i 2020 vil krydstogtskibet MS Berlin lægget til ved Lindholm - endda to gange i løbet af sommeren. Arkivfoto: Roland Petersen.

Krydstogtskibet MS Berlin anløber Nyborg to gange i sommeren 2020 med tyske turister. Forberedelserne er allerede i gang.

Nyborg: I 2016 fik Nyborg fem dage til at forberede anløbet at et stort krydstogtskib med 800 gæster om bord - og det gik godt. Denne gang har man mere end et år, og så det bør blive rigtigt godt. Det siger Nyborgs turistchef, Sanne Hoffensetz Andresen, efter at det tirsdag kom frem, at Nyborg igen bliver vært for krydstogtskibe. Der har ikke været anløb siden 2016, men nu er det lykkes at få krydstogtskibet MS Berlin til at besøge byen to gange i 2020 - første gang i juli og anden gang i august. Krydstogtskibet har 412 gæster og 139 besætningsmedlemmer. Selv om der har været langt mellem krydstogtskibenes anløb i Nyborg, har turistbureauet gode erfaringer at bygge videre på fra besøget af MV Braemar i 2016. Et besøg, der dengang blev arrangeret med få dages varsel men alligevel blev en stor succes. - Vi har masser af erfaringer fra 2016, og denne gang har vi så god tid, og hvis byen løfter i flok, skal det nok blive en succes at få besøg af MS Berlin, siger Sanne Hoffensetz Andresen. - Krydstogtgæsterne fra MV Braemar gav os i 2016 meget gode "anmeldelser". Gæsterne bliver bedt om at give ratings til alle de byer og havne, de besøger, og vi lå meget højt ikke mindst i forhold til, at det var vores første anløb, siger hun.

MS Berlin Længde: 139 mBredde: 17.5 m



Dybgang: 4.82 m



Kahytter: 206 (158 på ydersiderne)



Antal passagerer: 412



Besætning: 180



Dødvægt: 9570 ton



Bygget: Howaldtswerke-Deutsche Werft AG, Kiel



Byggeår: 1980.



Touroperator: FTI Cruises GmbH



Flag: Malta

Ligger ved Lindholm Når MS Berlin kommer til Nyborg næste sommer, skal det ligge til kaj ved industrihavnen på Lindholm, fordi der ikke er mulighed for at få det store skib tættere på byen og den gamle havn. Men det er ikke noget problem, mener turistchefen. - Det er krydstogt-turisterne vant til. Ved anløbet i 2016 stillede vi nogle busser til rådighed, så gæsterne nemt kunne komme ind i byen, og det fungerede rigtig godt. Det er jo ikke meningen, at gæsterne skal blive ude på Lindholm. De skal ind til byen, og erfaringen fra 2016 er, at overraskende mange af gæsterne ville ind og se nærmere på Nyborg, siger Sanne Hoffensetz Andresen. Her blev de mødt at et særligt informations-telt på Torvet, og der var blandt andet mulighed at få guidede ture rundt i byen. - Nyborg ligger jo centralt for mange ting, og vi synes det er fint, hvis krydstogtturisterne vil bruge opholdet i Nyborg på at besøge Egeskov eller Odense og HC Andersens Hus. Men selvfølgelig vil vi helst vise dem Nyborg og fortælle om byen og slottet, siger turistchefen.

Ikke held Da det for nylig kom frem, at Nyborg skal være vært for en etape af Tour de France i 2021, blev det kaldt en appelsin i turbanen, fordi det var mere held end udtryk for en målrettet indsats fra byens side. Men sådan er det ikke med dobbelt-besøget af det store krydstogtskib. - Nej det er ikke held. ADP har gjort en stor indsats, og de har været længe ude på markedet. Her efterspørger de rejsende ægte og autentiske oplevelser - gerne i lidt mindre byer, de måske ikke kender i forvejen, siger turistchefen. Krydstogtturismen i Danmark vokser, og en række danske havnebyer sætter i 2019 rekord i antallet af krydstogtskibe og gæster. Havneselskabet ADP, som ejer og driver havnene i Nyborg, Fredericia og Middelfart, har siden 2012 arbejdet med udvikling af krydstogt i Fredericia, og på få år har man opbygget en succesfuld destination. ADP sætter i år rekord med 20 anløb til Fredericia. ADPs erfaring og kendskab til krydstogtmarkedet og de internationale rederier skal nu bruges til udvikling af Nyborg som ny krydstogtdestination. - Vi har godt fat i de internationale krydstogtrederier og er vant til at sælge de store turistattraktioner på Fyn som for eksempel Egeskov Slot og H.C. Andersens Hus, når vi besøger rederierne. Jeg deltager for i verdens største krydstogtmesse i Miami i Florida, hvor jeg skal markedsføre og sælge både Nyborg og Fredericia til internationale rederier og rejseagenter, siger Line Tange, Cruise Manager i ADP A/S. Udviklingen af Nyborg som krydstogtdestination sker i et koordineret samarbejde mellem ADP, Nyborg Kommune og VisitNyborg/Bureauet Nyborg.