Tumlebillerne leger arbejdsmænd

Børnehuset Tumlebillen i Nyborg ser frem til et lille år i byggerod. Men de tager det med godt humør og nu glæder børnene sig til at se den store maskine, der skal rive den gamle bygning ned.

- Vi glæder os over, at de ikke river den gamle bygning ned mellem jul og nytår, men venter til vi er tilbage efter nytår, for børnene synes, det er spændende at følge med. Nogle af dem har spurgt, om der kommer sådan en stor maskine med en kugle som i Olsenbanden, siger hun.

- Børnene følger med i, hvad der sker. De kører rundt og leger arbejdsmænd og trillebøre, skovle og legegravmaskiner er kommet frem. For børnene er arbejdsmænd næsten lige så sej som en politimænd, og de har lært nye ord som for eksempel "rendegraver", siger Anne Jakobsen, souschef i Tumlebillen.

Børnehuset har natur og bevægelse som overskrift, og langt det meste af tiden har børnene flyverdragten på og er ude på den store legeplads. Og mens der bygges, kan ungerne få glæde af lidt ekstra pludder at hoppe i. Da Stiftstidende besøgte institutionen lige før jul var en gruppe piger ved at undersøge, hvad der sker, når man hopper på en køreplade, der er lagt ud over et stykke vådt jord, hvor folk fra forsyningen har gravet en rende og dækket den til igen: Det splutter herligt med vand og pløre.

Politikerne i Nyborg Byråd har bevilget omkring 12 millioner kroner til moderniseringen af Børnehuset Tumlebillen, der ligger på Provst Hjortsvej i Nyborg, hvor det gamle børnehospital lå frem til 1970. Institutionen startede midt i 1970'erne i børnehospitalets forstanderbolig opført i 1905, men den bygning rives nu ned, og i stedet bygges en tilbygning på 475 kvadratmeter. Ud over bygningen får Tumlebillen en ny legeplads. Den gamle bygning rives ned efter nytår, og efter planen er der rejsegilde på det nye i april. I oktober 2019 skulle børn og personale kunne indvie den nye bygning. Under byggeriet fortsætter børnehuset uændret med knap 90 vuggestue- og børnehavebørn. Naboer og andre interesserede kan løbende få informationer blandt andet på nogle plancher, der hænger bag på et skur lige ved indgangen til legepladsen, som altid er åben.

Gammel villa

Tumlebillen er en stor institution med knap 90 børn, men bygningerne har altid været en broget samling af gammelt og nyt. Institutionen på Provst Hjortsvej startede i den gamle villa, der i sin tid var forstanderbolig ved statens børnehospital på stedet, og derfra knopskød børnehaven ud i flere tilbygninger. Nu bliver forstanderboligen revet ned og erstattet med en tilbygning på 475 kvadratmeter, der kommer til at hænge sammen med en nyere bygning på stedet.

- Forberedelsene til byggeriet startede faktisk, da vil lavede børnehaven om til Tumlebillen i 2012, og jeg tror, det er projekt nummer syv eller otte, der nu realiseres, siger Mette Kellermann, leder af institutionen.

- Det er noget af en gave at få lov til at være med til at forme den nye institution, og det bedste er, at både ude- og indemiljøet nu kommer til at passe til vores profil om natur og bevægelse, siger Mette Kellermann.

- I november flyttede institutionen ud af den gamle bygning og over i den nye pavillon, og vi har selvfølgelig hele tiden arbejdet på at forholdene for børn og forældre skulle være ordentlige, og heldigvis har ingen forældre valgt at trække børnene ud på grund af udsigten til et år med byggerod, siger hun.