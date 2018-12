Som store byggeklodser blev de nye lejligheder i boligblok nummer tre stablet oven på hinanden. Naboerne har flere gange givet udtryk for bekymring over indbliksgener. Foto: Kasper Riggelsen

Onsdag tog den tredje boligblok i Campushaven for alvor form. Interessen for at bo i en af de nye lejligheder er stor, fortæller direktør. Samtidig er det lykkedes at indhente noget af det tabte efter et ufrivilligt byggestop tidligere på året.

Nyborg: Der bliver arbejdet på livet løs i Campushaven på Sylleskovvej i Nyborg, som med tiden skal rumme op mod 90 nye boliger, hvoraf en del vil være forbeholdt studerende. Onsdag fik vognmænd og håndværkere i fællesskab stablet en lang række lejligheder oven på hinanden i to etager, og dermed er den tredje boligblok for alvor ved at tage form. Byggeriet har været været meget omstridt og er blevet forsinket ad flere omgange. I foråret måtte udviklingsselskabet Skankon således sætte planerne på stand by for at give plads til, at der kunne forhandles en løsning på plads med kommunen og en række utilfredse naboer. De var især bekymrede over risikoen for indbliksgener, men kritiserede samtidig den korte høringsfase. I sensommeren blev byggeriet udsat for endnu et benspænd, da kommunens oprindelige byggetilladelse blev erklæret for ugyldig. Men efterfølgende har byrådet vedtaget en ny lokalplan, og med en ny byggetilladelse kunne arbejdet genoptages midt i oktober. Siden har alt forløbet planmæssigt, og man har oven i købet fået indhentet noget af det tabte, fortæller Nikolai Røjkjær, da Fyens Stiftstidende møder ham på byggepladsen. Nikolai Røjkjær er ejer af og direktør i Skankon, som oprindelig købte grunden af kommunen. Samtidig er han direktør i det firma, som ejer stedet i dag, nemlig Care Capital.

Nøglerne er afleveret Den første boligblok bestående af 22 studieboliger er så godt som færdig. Så godt som samtlige lejligheder er lejet ud, og de nye beboere fik udleveret nøglerne omkring 1. december. Flere af dem er allerede flyttet ind, oplyser Susanne von Baden, der er ansvarlig for udlejningen. Blok nummer to bestående af 12 lidt større lejligheder ventes klar inden jul. Også her er alle lejligheder med en enkelt undtagelse lejet ud, men sammensætningen bliver lidt mere broget. I modsætning til boligerne i den første blok er der nemlig ikke noget krav om, at man er under uddannelse. Det samme gælder lejlighederne i den tredje og foreløbig sidste blok, hvor cirka halvdelen af 22 toværelses og fire tre-værelseslejligheder er lejet ud, endnu før man er begyndt at annoncere med dem. Det skyldes, at der har været skrevet en del op på venteliste, forklarer Nikolai Røjkjær. Selv har han ikke på noget tidspunkt været i tvivl om, at det ville være en forholdsvis overkommelig opgave at få lejere nok. - Lige nu ligner området det, det er, nemlig en byggeplads. Men når vi er færdige vil stedet her fremstå langt mere attraktiv med mange grønne områder. Samtidig er lejlighedene meget attraktive indvendigt. Det er i hvert fald de tilbagemeldinger, som vi får fra både de studerende og deres forældre. Og så spiller det selvfølgelig ind, at boliger er økonomisk attraktive, fortæller han.

Direktør: Et aktiv for Nyborg Den tredje boligblok ventes at stå klar til brug i begyndelsen af det nye år. Næste skridt bliver opførelsen af et fælleshus med vaskeri i midten af boligkomplekset. Som en midlertidig løsning er der opstillet vaskemaskiner i en af lejlighederne i den første boligblok, som beboerne kan benytte, indtil fælleshuset er færdigbygget. Derudover er der mulighed for at opføre yderligere to boligblokke på ejendommen, men denne del har man endnu ikke lagt detaljerede planer for, fortæller Nikolai Røjkjær. Det afhænger i høj grad af efterspørgslen, for eksempel hvad angår boligernes størrelse. Direktøren kalder Campushaven for et stort aktiv for Nyborg, og han har kun ros til overs for samarbejdet med kommunen. Omvendt er han godt klar over, at byggeriet fortsat møder modstand hos en del af naboerne. - Det er der for så vidt ikke noget underligt i, når man tænker over, at vi befinder os inden i byen, og at området har ligget tom hen et stykke tid. Vi har også forsøgt at indgå i en positiv dialog, men det har ikke været muligt. Derfor har vi valgt at overlade denne del til kommunen, fortæller han. Der har også været kritik fra ledelsen på Nyborg Gymnasium, som har beskyldt firmaet for at løbe fra en aftale om udgifterne til de midlertidig pavilloner ved gymnasiet. De blev sat op for at sikre cirka 37 kostskoleelever et tag over hovedet ved studiestart. Siden flyttede eleverne ind på det nedlagte plejecenter Tårnparken, men en del af dem har nu overtaget et lejemål i Campushaven. Resten flytter inden længe ind i boligblok nummer to.