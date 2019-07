Opblæste seertal og tvivlsom reklameværdi rokker ikke ved Nyborg Kommunes beslutning om at investere 15 millioner skattekroner i den anden Tour de France-etape i 2021.

Nyborg: Godt er det ikke. Men Nyborg havde under alle omstændigheder sagt ja til at lægge by og målstreg til Tour de France. Det fastslår Nyborgs borgmester, Kenneth Muhs (V), efter dagbladet Politikens afdækning af de i bedste fald fejlbehæftede - og i værste fald manipulerende - salgstaler, der blev holdt i forbindelse med præsentationen af de tre etaper af verdens største cykelløb, der skal køres i Danmark i 2021. Etapen, der skal køres fra Roskilde over Storebæltsbroen og hen til målstregen på Storebæltsvej i Nyborg, blev præsenteret på et pressemøde på Hotel Sinatur i slutningen af februar. Og som det havde været tilfældet forinden i København - og senere også blev det i Sønderborg - blev der ikke sparet på superlativerne. Der vil, hed det sig, være 3,5 milliarder seere, som følger de tre Tour de France-etaper i Danmark. Og den samlede reklameværdi vil løbe op i ikke mindre end 3,3 milliarder kroner.

Forkerte tal Men som Politiken kan dokumentere, er begge tal forkerte. De 3,5 milliarder tv-seere - der svarer til sådan cirka halvdelen af hele jordens befolkning - stammer fra en engelsk artikel på en fransk hjemmeside og har intet med de reelle seertal at gøre. De ligger ifølge forskere, som Politiken har talt med, snarere på 10-20 millioner til hver Tour de France-etape. Og hvad reklameværdien angår, er den angivet til at være knap 750 millioner kroner højere end i den rapport, den er hentet fra. - Det er beklageligt. For selvfølgelig skal der bruges så retvisende tal som muligt. Men de nye oplysninger ændrer ikke på, at Tour de France-etapen i 2021 vil give os helt nye og helt enestående muligheder for at brande Nyborg både før, under og efter cykelløbet, siger Kenneth Muhs.

- Godt nok dumt Sonja Marie Jensen, der ud over at være Socialdemoratiets borgmesterkandidat i Nyborg også sidder i kommunes centrale økonomiudvalg, ærgrer sig også over de misvisende oplysninger om Tour de France. - Det er godt nok dumt, at man ikke faktatjekker den slags tal, før man går ud med dem. Men det ændrer ikke på, at Tour de France i Danmark er en stor mulighed for både Nyborg og hele Fyn. Jeg er sikker på, det bliver en kæmpe folkefest, tilføjer hun. Nyborg Kommune har betalt 10 millioner kroner for at få status som målby i 2021. Dertil kommer fem millioner kroner, som er sat af til de øvrige udgifter, kommunen får i forbindelse med cykelløbet. Der ventes mellem 50.000 og 100.000 tilskuere alene i målområdet ved Storebæltsvej, mens det ifølge Fyens Stiftstidendes oplysninger fortsat er uafklaret, om publikum også vil få adgang til at overvære afslutningen på etapen fra hele eller dele af Storebæltsbroen.