Trods rygeforbud: Gymnasieelever ryger på gadehjørnerne

Nyborg: Smøgerne skoddes og den sidste røg åndes ud inden klokken ringer ind på Nyborg Gymnasium.

Emil, Malthe og Cecilia lukker jakkerne til og går tilbage mod gymnasiets gule bygninger.

- Det er både frihedsberøvende og frustrerende, at vi skal vandre væk fra skolen for at få en smøg," fortæller 10. klasse-elev Cecilia.

Ligesom de andre elever, avisen har talt med til denne artikel, ønsker hun kun at omtales ved fornavn. Redaktionen er dog bekendt med deres fulde navne.

På parkeringspladser og gadehjørner i skolens nærområder står elever i skjul for skolens omfattende rygeforbud. Nyborg Gymnasium har med forskellige indsatser forsøgt at afhjælpe elevernes rygetrang, men hverken gratis rygestopvejledning eller en billig frugtordning stiller tilsyneladende alle elever tilfredse.

- Jeg kender ikke nogen, som er stoppet med at ryge betinget af rygeforbuddet. Jeg oplever tværtimod at flere af mine medstuderende tager snus i større mængder, understreger Emil, 1.g'er på Nyborg Gymnasium.

Det er ikke kun eleverne, der finder alternative rygesteder. En af skolens rygende lærere går forbi de tre elever og indtager stien bag Spar Købmanden på Frisengårdsvej, der grænser op til Nyborg Gymnasium.

- I starten af skoleåret patruljerede lærerne i området og uddelte advarsler. Men det oplever vi ikke rigtig længere. Nu smiler vi til hinanden med en smøg i mundvigen, fortæller Malte, elev i 1.g.

Rektor på Nyborg Gymnasium Henrik Vestergaard Stokholm har dog ikke planer om at indstille rygeforbuddet.

- Vi kan ikke kontrollere alt, men rygeforbuddet har for flere elever betydet, at de har lagt smøgerne på hylden. Det kan vi godt kalde en forsigtig succes, siger han.